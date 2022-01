PGE i Orsted szukają floty offshore

Przetarg na wynajem statków instalacyjnych jest jednym z kluczowych zamówień realizowanych dla projektu MFW Baltica o mocy do 2,5 GW zaplanowanych na ten rok. Potencjalni dostawcy, którzy wezmą udział w postępowaniu, spełnią wymogi formalne i złożą deklarację o chęci uczestnictwa, zostaną zaproszeni do złożenia wiążących ofert.

- Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltica to strategiczny projekt inwestycyjny PGE, realizowany w partnerstwie z Orsted i największa inwestycja wiatrowa na Morzu Bałtyckim. Ma też kluczowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki. Chcemy, aby udział polskich przedsiębiorstw w realizacji morskich inwestycji wiatrowych był jak największy - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

To jednak tylko jeden z procesów inwestycyjnych zaplanowanych na ten rok dla projektów, w których udziałowcem są PGE i duński Orsted. - Obecnie kontynuujemy dialog z dostawcami poszczególnych komponentów i usług dla obu etapów Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Procesy te przebiegają równolegle z uzyskiwaniem pozwoleń i procesami handlowymi, ponieważ zależy nam na dostarczeniu pierwszej energii z farmy zgodnie z harmonogramem - mówi Soren Westergaard Jensen, dyrektor w projekcie MFW Baltica z ramienia Orsted oraz p.o. dyrektora zarządzającego obszarem offshore w Orsted Polska.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu morskiej farmy wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy ok. 1045 MW, jest planowane na 2026 r. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1500 MW ma być oddany do 2027 r. W 2022 r. partnerzy projektu spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane polskim prawem przed podjęciem finalnej decyzji inwersyjnej.