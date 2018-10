Napięta sytuacja w Dębicy

Porządek obrad zakładał też dyskusję oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie umów pożyczek zawieranych z Goodyearem, głównym akcjonariuszem Dębicy, oraz zasad i modelu współpracy handlowej z podmiotami z grupy Goodyear. Altus zwracał uwagę, że oprocentowanie pożyczek udzielanych przez spółkę jej głównemu akcjonariuszowi odbiega od warunków rynkowych. Całkowita wartość pożyczek, które główny akcjonariusz zaciągnął w Dębicy, to obecnie 225 mln zł. Dlatego fundusz w trakcie walnego zgłosił m. in. projekty uchwał dotyczące ustalenia warunków pożyczek Dębicy dla Goodyear na parametrach rynkowych. Nie spotkało się to jednak z akceptacją głównego akcjonariusza, który odrzucił projekt.