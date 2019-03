Grupa Azoty Police: Potężna emisja akcji

Jak tłumaczy zarząd Polic, pozyskanie wpływów z emisji akcji ma na celu wsparcie realizacji strategii całej Grupa Azoty na najbliższe lata, w szczególności dywersyfikacji i zwiększenia rentowności przychodów oraz wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozów. Jako kluczowe zadanie w tym zakresie zarząd wymienia budowę fabryki polipropylenu przez PDH Polska – spółkę celową należącą w 59,9 proc. do Polic oraz w 40,1 proc. do Grupy Azoty. To będzie największa inwestycja polskiej chemii od lat, która kosztować ma ponad 5 mld zł.