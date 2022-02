Taniec olimpijskich sponsorów na linie

Kiedy inny republikanin zapytał reprezentującego Coca-Colę Paula Lalliego, dlaczego jego firma rok wcześniej sprzeciwiała się zmianie prawa wyborczego w Georgii, a teraz nabrała wody w usta, ten odparł, że sprawa dotyczyła stanu, gdzie mieszka wielu jej pracowników. – Jeśli chodzi o igrzyska, to nie my wybieramy ich gospodarzy. Wspieramy za to sportowców – oznajmił.