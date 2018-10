Millennium: wzrost frankowych buforów

Nowy wymóg kapitałowy dla Millenium wynosi 19,29 proc. dla współczynnika kapitałowego TCR i 15,68 proc. dla kapitału kategorii Tier 1. Wzrost wymogu kosztować go będzie ok. 290 mln zł na współczynniku TCR i ok. 215 mln zł na Tier 1. Millennium może być nieco rozczarowany, bo udział hipotek walutowych w jego portfelu systematycznie maleje (obecnie do około 29 proc. z 38 proc. jeszcze trzy lata temu) i ich jakość pozostaje dobra, a mimo tego wymogi rosną. Bank z nawiązką spełnia wymogi kapitałowe i ma jedne z najwyższych współczynników kapitałowych w sektorze (a na pewno najwyższe wśród dużych banków komercyjnych). Na koniec czerwca współczynnik TCR wynosił 23,4 proc a Tier 1 aż 21,3 proc. Czemu są tak wysokie? To właśnie efekt posiadania sporego portfela hipotek walutowych – nie dość, że bank dostał spore bufory kapitałowe z tego tytułu, to w dodatku od paru lat nie może wypłacać dywidend (ostatnio w 2014 r.), więc rośnie jego baza kapitałowa.