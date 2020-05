Santander wstrzymuje bank hipoteczny

Po co bankom tego typu instytucje? Przynoszą one wymierne korzyści – banki hipoteczne jako jedyne mogą emitować listy zastawne, czyli długoterminowe, bezpieczne obligacje zabezpieczone na najlepszej jakości (najbezpieczniejszych) kredytach mieszkaniowych (tylko złotowych). Ich emitowanie pozwala na uzyskanie długoterminowego i taniego finansowania, to najtańszy rodzaj finansowania poza depozytami. Wprawdzie obecnie z finansowaniem banki problemu nie mają zarówno pod względem dostępności jak i ceny (płynność jest rekordowo wysoka, banki tną też koszty finansowania). Jednak mimo że depozyty są tańsze, to ich wadą jest ich krótki termin, niedopasowany do długoterminowych kredytów mieszkaniowych. Banki muszą zatem zwiększyć udział długoterminowego finansowania. Najlepszym i najtańszym na to sposobem jest właśnie emisja listów zastawnych.