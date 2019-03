Gorsze wyniki Banku Spółdzielczego w Ciechanowie

Aktywa banku urosły o blisko 4 proc., do 627 mln zł. Portfel kredytowy sektora niefinansowego zmalał jednak o 10 proc., do 332 mln zł (urosły za to kredyty dla sektora budżetowego). Depozyty sektora niefinansowego urosły o ponad 4 proc., do 536 mln zł. Kapitał podstawowy urósł o 44 proc., do blisko 39 mln zł, co w połączeniu ze spadkiem portfela kredytowego (i aktywów ważonych ryzykiem) oznacza najprawdopodobniej spory wzrost współczynników wypłacalności (nie zostały podane w raporcie).