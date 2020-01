Duży wzrost Commerzbanku

Commerzbank szykuje się do sprzedaży 69,3 proc., czyli wszystkich posiadanych przez siebie, akcji mBanku. Ten czwarty co do wielkości gracz w Polsce może być wyceniony na 13-16 mld zł i wśród głównych kandydatów wymienia się państwowe instytucje: PKO BP i PZU z kontrolowanym przez siebie Pekao. Reuters niedawno donosił, że mają już w połowie stycznia złożyć wstępne oferty. Paweł Borys, prezes PFR (drugi po PZU akcjonariusz Pekao), w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną" stwierdził, że potencjalna fuzja mBanku z Pekao dałaby większe synergie niż rozważana dwa lata temu fuzja Pekao z Aliorem (innym bankiem kontrolowanym przez PZU). – Oferta konsorcjum PZU i Pekao, których baza kapitałowa jest bardzo silna, ma więcej sensu niż oferta PKO BP – dodał Borys. Można szacować, że nadwyżka kapitału PKO BP sięga ok. 10 mld zł, tymczasem połączona PZU i Pekao może wynosić co najmniej 12 mld zł (8 mld zł i 4 mld zł). Borys ocenił, że wypowiedzi prezesa PKO BP wskazują, że Jagiełło widzi mniejszy sens w ewentualnej fuzji PKO BP i mBanku (Jagiełło mówił niedawno, że przejęcie mBanku przez działający w Polsce bank byłoby „ryzykowne").