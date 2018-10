Wyniki za III kwartał. Banki idą zgodnie z planem

To był dla banków dobry okres, ale nie rewelacyjny, bo dochody nie rosły już w takim tempie jak wcześniej. Poprawa zysków to głównie efekt nadal silnego wyniku odsetkowego, który według prognoz urósł przez rok o 5 proc. (za sprawą większej akcji kredytowej i częściowo także dzięki poprawie marży odsetkowej netto). To jednak tempo wolniejsze niż w ubiegłym roku, gdy było bliskie nawet dwucyfrowego. Wynik prowizyjny analizowanej grupy urósł przez rok tylko o 1 proc. m.in. z powodu słabego rynku kapitałowego. Koszty wzrosły o 7 proc. za sprawą presji płac i wydatków inwestycyjnych. Odpisy zmalały o 2 proc., ale to głównie efekt ich spadku w Getin Noble, gdzie wcześniej były wyjątkowo duże, i gdyby skorygować odpisy o ten czynnik, urosłyby o 5 proc.