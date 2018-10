Wzywający nie mogą przesadzić z niskimi cenami

Wezwania wprawdzie na GPW są, ale nie jest ich aż tak dużo, jak można się było wcześniej spodziewać, biorąc pod uwagę skalę i długość przeceny. Częściowo może być to efekt wciąż obniżania się średnich trzy- i sześciomiesięcznych decydujących o poziomie cen oferowanych w wezwaniach, co powoduje, że potencjalni kupujący jeszcze wstrzymują się z zakupami. Poza tym zmniejszyło się już grono spółek, które mogą być atrakcyjnym celem wezwań (sporo ich ogłoszono i było dużo delistingów w latach 2016–2017). Wśród innych powodów eksperci wymieniają m.in. możliwy brak odpowiednich wolnych środków przez obecnych większościowych akcjonariuszy do przeprowadzenia transakcji. Poza tym zmieniły się przepisy i trudniej przeprowadzić delisting. Teraz, by zablokować na walnym zgromadzeniu uchwałę o zniesieniu dematerializacji akcji, wystarczy mieć tylko 10 proc. głosów podczas obrad. Akcjonariusz chcący spółkę wycofać, musi mieć co najmniej 90 proc., o co może być trudno, jeśli w akcjonariacie znajdzie się choćby parę walecznych OFE lub TFI. Wcześniej wystarczyło mieć 80 proc. głosów.