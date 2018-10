Technologia zwycięża w USA, reszta świata zostaje w tyle

Sektor IT przez ostatnie 10 lat bardzo dynamicznie rozwijał się w Chinach. Czy miało to jednak odzwierciedlenie w czołówce spółek z głównych indeksów giełdowych? W 2008 r. w pierwszej dziesiątce indeksu Shanghai Composite było: sześć spółek finansowych, dwie firmy paliwowe, jedna budowlana i jedna energetyczna. Obecnie znajduje się tam: sześć spółek finansowych, dwie paliwowe, jedna energetyczna i jedna konsumencka. Zmiany jak dotąd były niewielkie. Największe spółki zmniejszyły jednak swoją wagę w indeksie. O ile w 2008 r. koncern naftowy PetroChina miał 18,4 proc. udziału w Shanghai Composite, o tyle obecnie już tylko 5 proc. Waga banku ICBC spadła w tym czasie z 10 proc. do 5,3 proc. Ogólnie jednak indeks Shanghai Composite uchodzi za zdominowany przez spółki reprezentujące tzw. Stare Chiny, czyli tradycyjne sektory, takie jak przemysł ciężki, energetyka czy bankowość. W zbyt małym stopniu odzwierciedla on tzw. Młode Chiny, czyli spółki z sektora IT, mediów czy biotechnologii. To jednak głównie wina tych instytucji, które w ten sposób ustalają ten indeks.