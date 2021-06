ABB ostatnio bardziej popularny niż w latach 2018 i 2019

W styczniu 2013 r. Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowe upłynnili w ten sposób walory warte 5,2 mld zł, które stanowiły aż 11,75 proc. kapitału PKO BP. Jednak popyt na nie był spory, wystąpiła wręcz nadsupskrypcja, dzięki czemu kurs na rynku po ogłoszeniu zamiaru przeprowadzenia transakcji nie spadł zbyt mocno. Rynek jednak oczekiwał, że może dojść do takiej transakcji, gdyż nieco ponad pół roku wcześniej Skarb Państwa sprzedał pakiet stanowiący 7,2 proc. i zapowiadał chęć dalszego zmniejszania zaangażowania (obecnie państwo ma 29,4 proc. akcji tego największego polskiego banku). Koniec ery prywatyzacji i brak chęci państwa do dalszego zmniejszania zaangażowanie w kontrolowanych przez siebie spółkach (lub faktyczny brak takiej możliwości, gdyż w wielu wypadkach sprzedaż pakietów akcji oznaczałaby ryzyko utraty kontroli nad firmami) powodują, że nie dochodzi już do tak dużych transakcji typu ABB jak ta z PKO BP z udziałem spółek Skarbu Państwa. Pałeczkę przejęli prywatni inwestorzy. Tegoroczna transakcja Allegro o wartości 4,6 mld zł (więcej w ramce u góry) jest jedną z największych tego typu w historii GPW. W ostatnich latach duży ABB przeprowadził portugalski BCP, który w marcu 2015 r. sprzedał 15,4 proc. akcji Millennium wartych ponad 1,2 mld zł i zszedł do 50 proc. udziału w kapitale. Dwie transakcje przeprowadzili akcjonariusze Playa. W maju ub.r. spieniężyli warte 700 mln zł walory odpowiadające za 9,8 proc. kapitału. Podobnej wielkości i wartości pakiet tej telekomunikacyjnej spółki trafił do akcjonariuszy we wrześniu 2019 r. W 2020 r. przeprowadzono na GPW siedem transakcji przyśpieszonej budowy księgi popytu o łącznej wartości 1,73 mld zł. To dobry rezultat, biorąc pod uwagę pandemię, niepewność gospodarczą i zawirowania rynkowe. W 2019 r. przeprowadzono zaledwie dwie transakcje warte w sumie 830 mln zł. W 2018 r. też były dwie tego typu operacje opiewające na 1,19 mld zł. MR