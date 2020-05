Wyceny rynkowe faworytów rosną jak na drożdżach

Systematyczna poprawa rezultatów napędzała notowania Asseco Business Solutions należącej do grupy kapitałowej Asseco Poland. Twórca rozwiązań wspomagających zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa nie odczuł do tej pory negatywnego wpływu pandemii w wynikach, ale zdaniem analityków może się on pojawić w kolejnych kwartałach. – Wydatki na IT to jeden z obszarów, gdzie spółki szukać będą oszczędności w dobie problemów finansowych wynikających z pandemii. O ile spodziewamy się, że popyt na systemy warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność (zwłaszcza na systemy sprzedawane w chmurze) nie obniży się szybko i będzie korelować z ogólną koniunkturą gospodarczą, o tyle chęć do wydatków na nowe, innowacyjne rozwiązania IT na pewno spadnie. Stąd zakładamy, że choć z opóźnieniem, to branża IT także będzie dotknięta koronawirusem, a wartość całego rynku IT spadnie rok do roku w 2020 r. – uważa Paweł Szpigiel, analityk BM mBanku. Taki scenariusz oznacza, że pole do dalszej poprawy notowań wydaje się być ograniczone.