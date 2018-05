Ogromna strata GetBacku - raport roczny za 2017

Strata z tytułu udziału w jednostek stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności wzrosła do 54 mln zł z 11 mln zł rok wcześniej. Uwagę z zwraca prawie dwukrotny wzrost kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, do 139 mln zł, ale także ogromny wzrost usług obcych, do 185 mln zł z 72 mln zł, oraz pozostałych kosztów operacyjnych do 483 mln zł z ledwie 26 mln zł. W tej ostatniej pozycji to efekt przede wszystkim odpisu wartości firmy (189 mln zł, chodzi o EGB Investments i fundusz GetPro NS FIZ), odpisów na należności (40 mln zł), rezerwy na umowy gwarancyjne (60 mln zł) i koszt umowy z Trigonem (49 mln zł). W usługach obcych widać duży wzrost kosztów doradztwa (wyniosły 28 mln zł) a także usług prawnych i zarządzania (44 mln zł) oraz usług serwisowych (56 mln zł). Koszty finansowe grupy wzrosły do 188 mln zł z 45 mln zł w 2016 r. Główną składową były odsetki od obligacji, których koszt wzrósł aż do 155 mln zł z 28 mln zł. Zwiększyły się też pozostałe koszty z tytułu odsetek oraz różnice kursowe.