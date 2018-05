CBA w spółkach współpracujących z GetBackiem

Funkcjonariusze CBA nie weszli zatem do samego GetBacku, jak wskazywały niektóre źródła. Jak udało nam się ustalić jedna ze wspomnianych dwóch firm ma siedzibę w tym samym budynku co windykator na ul. Moniuszki w Warszawie. To firma MIA sp. z o.o. oraz Solvus, mająca siedzibę na ul. Pileckiego w Warszawie (drugą siedzibę warszawską ma tam też GetBack). Obie firmy najprawdopodobniej powiązane są z Konradem Kąkolewskim, byłym prezesem GetBacku (odwołanym w połowie kwietnia).