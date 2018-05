EUR/USD realizuje scenariusz odbicia

Forsowany (celowo?) termin 29 lipca, nie jest nazbyt korzystny dla wyborców populistycznej Ligi Północnej – jej szef Matteo Salvini dał o tym dzisiaj do zrozumienia – co sprawia, że pojawiają się spekulacje, jakoby koncepcja rządu technicznego Carlo Cottarelliego nie była zupełnie przekreślona. Rynek plotkuje też o tym, czy LN i M5S nie mogłyby wystawić innego kandydata na ministra finansów, zamiast kontrowersyjnego Paolo Savony, który przyczynił się do fiaska misji rządu Giuseppe Conte'go (po tym jak prezydent zawetował w niedzielę proponowany skład gabinetu). Trzeba jednak pamiętać, że tak, czy inaczej przyspieszone wybory we Włoszech (niezależnie, czy odbędą się w lipcu, czy kilka miesięcy później) będą traktowane przez rynki jako „poważne zagrożenie systemowe dla strefy euro" i tym samym będą ciążyć na notowaniach euro.