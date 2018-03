Dolar kontynuuje wzrosty

Opinia: Amerykańska waluta kontynuuje umocnienie zapoczątkowane w piątek, przy coraz bardziej świątecznych nastrojach – jutro spora część rynków ma wolne. Wczoraj dolarowi pomogły lepsze dane nt. PKB za IV kwartał, które wypadły lepiej od wcześniejszych szacunków, chociaż nie dotyczyły to inflacyjnego parametru PCE Core. Dzisiaj uwagę przykują zaplanowane na godz. 14:30 dane nt. dynamiki dochodów i wydatków w lutym, poznamy też wskaźnik PCE Core, oraz planowane na godz. 15:45 dane nt. marcowego odczyty Chicago PMI (to przedbieg dla ISM dla przemysłu, jaki napłynie w poniedziałek po południu) i ostateczne dane nt. nastrojów konsumenckich Uniwersytetu Michigan o godz. 16:00. Lepsze odczyty mogą ponownie podbić dolara, co sprawi, że bilans tygodnia wypadnie nieźle. Zresztą dobrze to widać po wykresie koszyka BOSSA USD, który odbił się od 7-letniej linii trendu wzrostowego, a także wyraźnie powrócił ponad naruszone wsparcie przy 75,95 pkt. Test okolic linii trendu spadkowego rysowanej od grudnia 2016 r., która przebiega przy 76,70-76,93 pkt. wciąż pozostaje realistycznym scenariuszem.