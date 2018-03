PLN bez większych zmian, pomimo niepewności na szerokim rynku

Ostatnie sesje na rynku PLN przyniosły wyhamowanie trendu spadkowego i zapowiedź potencjalnego odbicia. Z fundamentalnego punktu widzenia na rynkach obserwujemy jednak wzrost awersji do ryzyka, co może okazać się kluczowym czynnikiem. Inwestorzy obawiają się, iż ostatnie ruchy na cłach USA i Chin mogą być zapowiedzią tzw. wojny handlowej. Dodatkowo obserwujemy ruchy korekcyjne na giełdach, a wycena japońskiej waluty (zwyczajowej bezpiecznej przystani) jest w najwyższym punkcie od listopada 2016r. Warto jednak dodać, iż duży wpływ na ruchy na JPY ma trwający kryzys wokół S. Abe'a. Globalny układ risk off/on nie zachęca więc do zwiększenia ekspozycji na waluty EM, gdzie poza słabszym USD trudno doszukiwać się pro popytowych czynników. Wśród lokalnych wydarzeń warto wspomnieć o spodziewanym braku aktualizacji ratingu ze strony Moody's, który pozostaje na poziomie A2/stable. W szerszym ujęciu układ wokół PLN nie zmienia się – technicznie widoczna jest próba lekkiego odbicia, jednak zarówno zewnętrzne (FED, risk off) jak i wewnętrzne (wyhamowanie dynamiki wzrostu, gołębia RPP) czynniki fundamentalne stanowią potencjalny nawis podażowy.