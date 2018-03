PLN bez większych zmian, pomimo podbicia awersji do ryzyka na rynkach

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynkach przyniosło wyraźne podbicie awersji do ryzyka wśród inwestorów. Tłumaczone jest to wprowadzeniem nowego cła przez administrację D. Trump'a, co przy głośnej krytyce ze strony Chin traktowane jest jako możliwy początek tzw. wojen handlowych na świecie. Rynek zareagował dość dynamicznie przeceniając S&P500 o 2,516%, podczas gdy Nikkei traci -4,4%. Na rynku FX jest nieco spokojniej chociaż tradycyjnie spadki Nikkei wiążą się z podbiciem notowań japońskiego jena, który przetestował 16-tygodniowe maksima. W przypadku walut EM możemy mówić ograniczeniu pozycji w ryzykownym środowisku – tracą m.in. TRY i MXN. Dużo spokojniej jest na PLN, który umacnia się na większości zestawień. Na mocniejszą reakcje przyjdzie nam poczekać najpewniej dopiero do otwarcia giełd w Europie.