Trump coraz bardziej utrudnia życie inwestorom

WOJNY HANDLOWE: Robert Lighthizer pełniący funkcję Reprezentanta ds. Handlu w Białym Domu poinformował wczoraj, że Unia Europejska, Argentyna, Australia, Brazylia i Południowa Korea będą dodatkowymi krajami (poza Kanadą i Meksykiem), które będą wyłączone spod wyższych taryf na stal i aluminium, które wchodzą w życie dzisiaj – zwolnienie ma obowiązywać jednak do 1 maja i po tym terminie wiele będzie zależeć od rozmów z poszczególnymi krajami. Na liście nie znalazła się Japonia, chociaż USA dały do zrozumienia, że dążą do podpisania z tym krajem umowy o wolnym handlu. Po południu Donald Trump poinformował o podpisaniu memorandum nakładającego wyższe cła (25 proc.) na wybrane produkty z Chin o wartości 50 mld USD – ich lista ma zostać opublikowana w ciągu 15 dni, a później przez kolejne 30 dni będzie konsultowana ze środowiskiem (zidentyfikowano aż 1300 produktów, które mogą stanowić naruszenie wartości intelektualnej). Jednocześnie planowane są też ograniczenia w nabywaniu amerykańskich spółek przez chiński kapitał. USA zamierzają też zaskarżyć Chiny do Światowej Organizacji Handlu w sprawie praktyk dotyczących licencji na produkty. Podczas konferencji prasowej Donald Trump zapowiedział, że USA będą rozmawiać z wieloma krajami nt. renegocjacji porozumień handlowych i przestrzegł, że ewentualne retorsje wobec USA spotkają się ze stosowną odpowiedzią. Dał też do zrozumienia, że wczorajsze memorandum na chińskie produkty może być pierwszym z wielu dokumentów, które zamierza podpisać. Tymczasem przedstawiciel MOFCOM (chińskiego ministerstwa handlu) poinformował o planach nałożenia ceł odwetowych m.in. na amerykańską stal, aluminium, wieprzowinę, oraz wino (łącznie 128 produktów), a jednocześnie zaskarżenie działań USA w temacie wyższych ceł na stal i aluminium do WTO. Dał do zrozumienia, że intencją Chin nie jest rozpętanie wojny handlowej, ale i też takowej się nie obawiają.