PLN bez większych zmian, rynek czeka na FED

Początek tygodnia handlu na rynku FX przyniósł lekkie podbicie notowań eurodolara po tym jak rynek obiegła informacja o trwających dyskusjach dot. potencjalnej ścieżki podwyżek stóp procentowych w EBC, po wyjściu z QE. Lokalnie otrzymaliśmy dane dot. produkcji przemysłowej za luty, które okazały się być nieznacznie słabsze od rynkowych szacunków (odczyt 7,4% r/r vs 8,1% r/r). Wskazanie to wpisuje się w ostatnią zmianę rynkowych oczekiwań odnośnie RPP po tym jak również inflacja wypadła niżej od konsensu. W chwili obecnej duża część rynku nie spodziewa się jakiekolwiek zmiany stóp do końca 2019r. Co prawda pojawiają się głosy wskazuje na możliwe podbicie CPI (Osiatyński) jednak w chwili obecnej są one w mniejszości. PLN pozostaje relatywnie słaby m.in. z uwagi na zbliżające się posiedzenie FED, które posiada potencjał dla podbicia wyceny amerykańskiej waluty. Lokalnie natomiast trudno mówić o mocniejszych czynnikach wspierających – aktualny stan makro jest już zdyskontowany, a prognozy zakładają raczej lekkie schłodzenie/stabilizację.