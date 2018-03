Oczekiwanie na Fed i PMI

Z drugiej jednak strony wsparciem dla dolara okazał się piątkowy, lepszy od oczekiwań odczyt produkcji przemysłowej. Notowania dolara stabilizują również oczekiwania na przyszłotygodniowe posiedzenie Fedu, które prawie na pewno przyniesie kolejną podwyżkę stóp procentowych. O ile podwyżka wydaje się niemal pewna, to większa niepewność panuje co do tego, czy zrewidowana zostanie prognoza ścieżki stóp. Obecna prognoza zakłada trzy podwyżki w tym roku.