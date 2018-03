Złoty stabilnie w czwartek rano

Patrząc na tygodniowy wykres koszyka BOSSA PLN widać, że złamanie linii trendu wzrostowego nie pociągnęło za sobą większej wyprzedaży. Niemniej układ wskaźników pozostaje negatywny, co każe z ostrożnością podchodzić do optymistycznych scenariuszy na najbliższe tygodnie. Nie zapominajmy, że ważne wydarzenia w globalnym kalendarzu dopiero przed nami – to szczyt G-20 we wtorek i posiedzenie FED w środę – inwestorzy z reguły niechętnie zajmują większe pozycje wcześniej. Tym samym niewykluczone, że „burza" dopiero przed nami.