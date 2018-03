Roszada w Białym Domu zaszkodziła dolarowi

Waluta w relacji do której USD wyraźnie dzisiaj zyskuje to CAD, który zareagował negatywnie na dzisiejsze słowa szefa Banku Kanady. Stephen Poloz dał do zrozumienia, że bank pozostanie ostrożny w kwestii dalszego zacieśnienia, gdyż gospodarka może w najbliższych kwartałach rozwijać się nie generując wyraźniejszej presji inflacyjnej. Ocenił, że gospodarka znajduje się w „idealnym położeniu", którego nie należy nadmiernie zakłócać. Te słowa to kolejny punkt w scenariuszu redukowania nadmiernych oczekiwań rynku dotyczących skali zacieśnienia przez Bank Kanady w nadchodzących miesiącach, co od pewnego czasu jest jednym z głównych czynników osłabiających dolara kanadyjskiego. Na wykresie USD/CAD mamy mocne szarpnięcie w górę, co pokazuje, że kanał wzrostowy widoczny od początku lutego nadal jest respektowany.