Złoty zyskał na globalnym sentymencie

Dzisiaj rano opublikowane zostały szczegóły projekcji inflacyjnej NBP, którą częściowo poznaliśmy już podczas posiedzenia RPP w ubiegłym tygodniu. Centralna ścieżka projekcji inflacji zakłada jej wzrost o 2,1 proc. w tym roku, 2,7 proc. w przyszłym i 3,0 proc. r/r w 2020 r. Przy czym inflacja bazowa ma wynieść 1,6 proc. w tym roku, po czym przyspieszyć do 2,6 proc. w przyszłym i 3,0 proc. w 2020 r. Dynamika PKB ma wynieść w tym roku 4,2 proc., w przyszłym 3,8 proc. i w kolejnym 3,6 proc. Dane potwierdzają tym samym konieczność podjęcia stosownych działań w polityce monetarnej najpóźniej w 2019 r. – problem w tym, że przekaz ze strony RPP pozostaje zagadkowo „gołębi". Ten rozdźwięk przyczynił się w ubiegłym tygodniu do osłabienia złotego. W przedstawionej dzisiaj projekcji warto jeszcze zwrócić uwagę na sformułowanie „bieżący kurs złotego znajduje się obecnie poniżej poziomu wynikającego z czynników fundamentalnych", co teoretycznie może dawać przestrzeń do dalszego umocnienia PLN'a w długim terminie.