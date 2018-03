Dla dolara ważne będą kolejne odczyty makro

Opinia: Piątkowe dane z rynku pracy bardziej wsparły rynki akcji i sentyment wokół bardziej wrażliwych na ich zmiany walut, niż osłabiły dolara. Można to skomentować jednym wyrazem – „wyczekiwanie". Niższa dynamika płac w styczniu nieco zdjęła z oczekiwań dotyczących ewentualnej czwartej podwyżki stóp procentowych ze strony FED w tym roku, ale równie ważne publikacje są przed nami – jutro inflacja CPI za luty, w środę sprzedaż detaliczna i inflacja PPI, w czwartek indeksy regionalne z NY i Filadelfii, a w piątek produkcja przemysłowa. Dodatkowo wiele będzie też zależeć od tego, jak wypadną nowe projekcje FED w kontekście posiedzenia zaplanowanego na 21 marca, zwłaszcza istotny będzie tzw. dot-chart, czyli wykres oczekiwań dotyczących kształtowania się poziomu stóp procentowych bazujący na ankietach przeprowadzonych wśród członków FED. Zresztą, na razie jesteśmy przed pierwszym zacieśnieniem w tym roku, na to jak będą wyglądać kolejne posunięcia może mieć wpływ jeszcze wiele zmiennych, których obecnie nie znamy.

Czwartkowe posuniecie Donalda Trumpa w sprawie ceł na stal i aluminium nie uruchomiło kolejnej fali wyprzedaży na globalnych rynkach, gdyż rynki zdyskontowały to ryzyko wcześniej, a szereg możliwych wyjątków od reguły (do listy na której znajdują się Kanada i Meksyk, została dopisana Australia, a zabiega o to też Nowa Zelandia) powoduje, że Biały Dom może traktować to narzędzie dość instrumentalnie, tak aby zrealizować określone w cele w postaci renegocjacji umów handlowych. Nie oznacza to jednak, że nie ma ryzyka, iż jego posunięcia nie spotkają się z odpowiedzią (UE i Chiny). Można jednak odnieść pewne wrażenie, że partnerzy nie mają nadmiernej ochoty przystępować do wojen handlowych obawiając się jej skutków także dla siebie. W każdym razie trzeba nadal trzymać rękę na pulsie, gdyż tkwi ryzyko ewentualnego, ponownego pogorszenia się globalnych nastrojów.

Na wykresie koszyka BOSSA USD widać stan pewnego zawieszenia, zwłaszcza jak spojrzymy na ujęcie tygodniowe. Wsparcie to rejon 75,95 pkt., a opór to okolice 76,93 pkt. Tygodniowy MACD daje pewne powody do optymizmu, chociaż sygnał kupna jeszcze się nie pojawił.