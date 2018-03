Jaka dywidenda z PZU?

Ile będzie w tym roku? Tym razem zysk jest znacznie większy i wyniósł 2,91 mld zł wobec 1,94 mld zł w 2016 r. (duży wzrost to m.in. zasługa konsolidacji od połowy roku Banku Pekao, ale również jednostkowe wyniki PZU mocno poprawiły się). Jeśli przyjąć dolną wartość z przedziału 66-100 proc., to do akcjonariuszy trafiłoby 1,92 mld zł, czyli 2,22 zł na akcję, co przy obecnym kursie (44,8 zł) dałoby wysoką stopę dywidendy na poziomie 4,96 proc. Być może dywidenda będzie nieco wyższa, jeśli PZU nie będzie miało innych pomysłów rozwoju przez przejęcia lub inwestycje organiczne.