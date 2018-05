OT Logistics wyemituje obligacje

OT Logistics przygotowało program emisji obligacji o wartości do 200 mln zł. Chce oferować walory o okresie zapadalności od jednego roku do siedmiu lat. Pierwsza emisja 4,5 letnich papierów zaplanowana jest na czerwiec. Będzie to oferta niepubliczna. Docelowo walory mają trafić do obrotu na jednym z rynków prowadzonych przez GPW. Pozyskane pieniądze mają być m.in. przeznaczone na refinansowanie dotychczasowego zadłużenia, w tym obligacji i kredytów bankowych.