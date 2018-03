Wielton ma w planach kolejne przejęcie i dywidendę

Zarząd zainteresowany jest kolejnymi akwizycjami, które są konieczne, jeśli grupa chce zrealizować cele zawarte w strategii. Zgodnie z jej założeniami Wielton planuje do 2020 r. zwiększenie wolumenu sprzedaży do 25 tys. sztuk i przychodów ze sprzedaży do 2,4 mld zł. – Szukamy potencjalnych celów do przejęcia na rynkach Europy Zachodniej. W kręgu naszych zainteresowań są rynki, na których do tej pory nasza obecność była niewielka, takie jak Hiszpania, Wielka Brytania czy kraje skandynawskie. Interesują nas podmioty, które mają do zaoferowania markę lub dostęp do nowych segmentów rynku i technologii – ujawnił Golec.