Branża IT: Hojne płace, walka o pracowników

Tym niemniej same liczby – i ich porównanie z latami poprzednimi – też są warte uwagi. I tak np. CD Projekt zatrudniał na koniec 2017 r. w sumie niemal 750 osób (licząc szeroko, bo samo przeciętne zatrudnienie wynosiło 226 osób wobec 214 na koniec 2016 r.). Z kolei w pozycji wynagrodzenia za 2017 r. znajduje się ponad 72 mln zł (wobec 84,5 mln zł rok wcześniej). Podzielenie tej kwoty przez liczbę wszystkich pracowników daje 96 tys. zł rocznie, czyli około 8 tys. zł miesięcznie (gdybyśmy uwzględnili tylko wspomniane 226 osób, to otrzymalibymy już znacznie bardziej imponującą, kilkakrotnie wyższą kwotę). Natomiast niemal drugie tyle co „wynagrodzenia" – bo w sumie ponad 60 mln zł – widnieje w pozycji „usługi obce". Danych dotyczących średniej płacy nie publikują też konkurenci CD Projektu, jak np. 11 bit studios czy CI Games.