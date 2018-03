CD Projekt: Bohater „Wiedźmina” pojawi się w nowej grze

Geralt to zabójca potworów, wiedźmin elitarnej Szkoły Wilka. Posiada nadludzką siłę i refleks, niezrównane umiejętności walki na miecze i sprawność w posługiwaniu się magią bojową oraz eliksirami. Gracze będą mogli wykorzystać te umiejętności, by przechylić szalę zwycięstwa w najnowszej odsłonie serii „Soulcalibur". Poza postacią Geralta, w ręce graczy trafi także inspirowana „Wiedźminem" arena - twierdza Kaer Morhen. W trakcie pojedynków wojownikom towarzyszyć będzie "Hunt or be Hunted", kompozycja ze ścieżki dźwiękowej gry „Wiedźmin 3: Dziki Gon".