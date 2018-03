„Stworzyliśmy technologię nowej generacji”

Scenariusz jest tak, że najpierw zadebiutujemy na GPW, co pozwoli nam uzyskać jednolity paszport europejski, który z kolei umożliwi nam wejście na Open Market we Frankfurcie. Dlaczego chcemy to zrobić? Powodów jest kilka. Po pierwsze zauważmy, że w XTPL wśród znaczących akcjonariuszy są dwa duże niemieckie fundusze i one nas wspierają. Wierzą w to co robimy i chciałyby mieć nas bliżej swoich kręgów inwestycyjnych. Tak więc inspiracja żeby wejść na niemiecki rynek kapitałowy płynie niejako z ich strony. Ale sami z siebie też jesteśmy przekonani, że XTPL jest spółką która zasługuje na pokazanie się szerszemu gronu inwestorów, również zagranicznych.