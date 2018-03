Asseco mimo turbulencji hojnie sypnie groszem

Ponad 6 proc. wynosi stopa dywidendy w Asseco Poland przy obecnym kursie i rekomendacji zarządu. Na akcję przypadnie 3,01 zł, tyle samo co rok temu. To ostatni tydzień obecności Asseco w WIG20. Po sesji 16 marca w jego miejsce wskoczy CD Projekt. Czy to zaszkodzi notowaniom informatycznej spółki?