Asseco: zarząd rekomenduje 3,01 zł dywidendy na akcję

„Opublikowane szacunki wskazują na to że w 4Q'17 Asseco Poland wypracowało 158,6 mln zł EBIT i 64,1 mln zł zysku przypadającego akcjonariuszom większościowym. Są one zbieżne z naszymi prognozami na poziomie odpowiednio 182,4 mln PLN i 67,8 mln PLN. Zysk netto spadł r/r o 16,4 proc. Jest to efektem przeciągającego się zastoju w sektorze administracji publicznej" – czytamy w porannym komentarzu DM BDM.