Gwiazdy polskiej branży IT dopieszczają pracowników

I tak np. gwiazda polskiej branży IT – CD Projekt – zatrudniał na koniec 2017 r. w sumie niemal 750 osób (licząc szeroko, bo samo przeciętne zatrudnienie wynosiło 226 osób wobec 214 na koniec 2016 r.). Z kolei w pozycji wynagrodzenia za 2017 r. znajduje się ponad 72 mln zł (wobec 84,5 mln zł rok wcześniej). Proste podzielenie tej kwoty przez liczbę wszystkich zatrudnionych daje wartość 96 tys. zł, czyli około 8 tys. zł miesięcznie (natomiast gdybyśmy uwzględnili tylko wspomniane 226 osób, to otrzymujemy już znacznie bardziej imponującą kwotę ponad 26 tys. zł). Natomiast niemal drugie tyle co „wynagrodzenia” – bo w sumie ponad 60 mln zł – widnieje w pozycji „usługi obce”, co pozwala stwierdzić, że płaca w CD Projekcie na pewno jest wyższa niż wynikałoby z powyższego prostego ilorazu.