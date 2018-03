Komentarz surowcowy DM BOŚ

Poprzedni tydzień na rynku ropy naftowej należał zdecydowanie do strony popytowej. Cena surowca gatunku WTI w Stanach Zjednoczonych w piątek dotarła niemal do poziomu 66 USD za baryłkę. Dzisiaj rano poziom ten został na chwilę pokonany, a cena ropy WTI przekroczyła poziom 66,50 USD za baryłkę, docierając tym samym do okolic tegorocznych maksimów, wyznaczonych na przełomie stycznia i lutego.