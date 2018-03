Komentarz surowcowy DM BOŚ

O ile środowy komunikat Fed nie okazał się zaskoczeniem i w zasadzie nie wpłynął istotnie na notowania złota (bardziej wpływały na nie nerwowe ruchy inwestorów przed samą decyzją FOMC), to wzrost cen złota jest wciąż wspierany przez słabość amerykańskiego dolara, a także przez spadki na globalnych rynkach akcji. Obawy inwestorów dotyczące rozwoju sytuacji polityczno-gospodarczej na świecie są dodatkowo wzmagane przez kolejne ruchy prezydenta USA, Donalda Trumpa, w kierunku wprowadzenia ceł na import niektórych dóbr z Chin. Budzą one niepokój ze względu na możliwe działania odwetowe Państwa Środka. W tym kontekście złoto drożeje, gdyż jest traktowane przez wielu inwestorów jako „bezpieczna przystań" na rynkach finansowych.

Niemniej, okolice 1340 USD za uncję to najbliższy poziom technicznego oporu na wykresie złota. Dopiero jeśli zostanie on pokonany, to notowaniom tego kruszcu otworzy się droga w kierunku tegorocznych maksimów w rejonie 1360 USD za uncję.