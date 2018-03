Komentarz surowcowy DM BOŚ

Pewnym wsparciem dla notowań ropy naftowej jest relatywna słabość amerykańskiego dolara, a także napięcia na linii Arabia Saudyjska – Iran. Wczoraj, w przeddzień spotkania przywódców USA i Arabii Saudyjskiej (obu krytycznie nastawionych do Iranu), saudyjski minister spraw zagranicznych nazwał porozumienie w sprawie broni nuklearnej z 2015 r. „wadliwym". To rozbudziło obawy o wzrost napięć politycznych na Bliskim Wschodzie, które są istotne także na rynku ropy naftowej, zwłaszcza że Arabia Saudyjska oraz Iran to kluczowi członkowie kartelu OPEC.