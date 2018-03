Górnictwo: Sowite podwyżki płac górników

Jastrzębska Spółka Węglowa już w grudniu 2017 r. zdecydowała o wypłacie przed terminem zamrożonych w czasie kryzysu przywilejów górniczych. JSW szacuje, że w 2018 r. kosztować ją to będzie 350 mln zł. W Lubelskim Węglu Bogdanka pod koniec lutego związki zawodowe wynegocjowały 5-procentowe podwyżki oraz jednorazową premię w wysokości 2,7 tys. zł brutto. Z naszych obliczeń wynika, że kosztować to będzie spółkę około 20 mln zł. W trakcie rozmów ze związkami zawodowymi jest zarząd PGG. Zadeklarował już, że jest gotów przeznaczyć na podwyżki 200 mln zł, czyli cały prognozowany na ten rok zysk. Związkowcy z PGG chcą jednak dwa razy więcej. Natomiast w kwietniu do rozmów ze związkami na temat tegorocznych płac przystąpi zarząd Tauronu Wydobycie.