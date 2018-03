Sankcje uderzą w Nord Stream 2

Do deklaracji USA ustosunkował się na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. - Przyjmuję z zadowoleniem dzisiejsze oświadczenie Departamentu Stanu ws. sankcji, które mogą spotkać firmy zaangażowane w projekt Nord Stream II. Podmywa on europejskie bezpieczeństwo energetyczne prowadząc do monopolizacji dostaw gazu oraz zagraża Ukrainie - powinien zostać zatrzymany - stwierdził Morawiecki.