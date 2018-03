CBA: Kolejne zatrzymania w sprawie korupcji w kopalniach SRK

Do kolejnych działań doszło w październiku, kiedy agenci CBA zatrzymali Bogdana P., do niedawna dyrektora kopalni Makoszowy oraz zastępcy dyrektora Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Bogdan P. usłyszał zarzuty m.in. niedopełnienia obowiązku nadzoru nad realizacją inwestycji poprzez odstąpienie od nałożenia kar umownych na kontrahenta, co miało doprowadzić do szkody ponad 230 tys. zł. Kolejne zarzuty dotyczyły zlecenia wykonania prac, które uprzednio zostały wstrzymane, co doprowadziło do szkody ponad 360 tys. zł i sprowadziło bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody blisko 530 tys. zł oraz przyjęcia korzyści majątkowej.