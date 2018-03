Węgrzy uruchomili fabrykę kauczuku

Nowy zakład odtworzono w węgierskim mieście Tiszaújváros. Rocznie ma produkować 60 tys. ton kauczuku styrenowo-butadienowego (S-SBR). Jest to produkt chemiczny, którego główny składnik stanowi butadien, produkowany w sąsiednim zakładzie MOL. Oddano go do użytku w 2015 r. Firmy zapewniają, że dzięki charakterystycznej budowie, kauczuk S-SBR jest cenionym surowcem, używanym do produkcji „przyjaznych dla środowiska" opon. Ich niski opór toczenia zapewnia niższe zużycie paliwa, ale też lepszą przyczepność na mokrej nawierzchni.