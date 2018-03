KGHM zależny od Chin i USA

Spółka matka zanotowała stabilną sprzedaż srebra: 1,19 tys. ton, w KGHM International sprzedaż metali szlachetnych skurczyła się o 22 proc., do 73 tys. uncji. Z kolei sprzedaż molibdenu w Sierra Gorda wzrosła o 46 proc., do 19,4 mln funtów (część przypadająca na KGHM). Gorsza sprzedaż to pochodna słabszych wyników produkcyjnych – m.in. z powodu kłopotów w hucie w Głogowie i pogorszenia jakości rudy w kopalni Robinson w USA.