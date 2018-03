Akumuluj akcje PGNiG

Krzysztof Pado, analityk DM BDM zauważa, że pomimo słabych wyników koncernu w segmencie obrotu gazem trudno sobie wyobrazić aby w długim terminie wypracowywał on ujemny roczny zysk EBITDA. Pozytywny wpływ na jego poziom powinny mieć dokonane regulacje na krajowym rynku oraz zbliżający się termin rozstrzygnięć w sprawie zmiany formuły cenowej w kontrakcie jamalskim. Z kolei w obszarze dystrybucji gazu broker zakłada, że obniżenie taryf jest przejściowe. - Zwracamy także uwagę, że wyniki wydobycia w 2018 roku powinny być wspierane przez wyższe ceny węglowodorów. Uważamy, że obecne poziomy są atrakcyjne do ponowienia naszej rekomendacji akumuluj - pisze Pado. Dodaje, że ryzykiem dla zachowania kursu PGNiG pozostaje potencjalne nierynkowe wykorzystanie dobrej kondycji finansowej spółki do realizacji projektów wspieranych przez rząd. - Przez ostatnie dwa lata spółka zaangażowała się przede wszystkim w ratowanie górnictwa. Obowiązująca strategia zakłada wypłatę do 50 proc. skonsolidowanego zysku netto w formie dywidendy (naszym zdaniem potencjał jest sporo wyższy, jednak nie zakładamy, by miało dojść do zmiany polityki w tym zakresie) - twierdzi Pado.