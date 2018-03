Prairie Mining: kolejny dzień wzrostów na GPW

To kolejny dzień, kiedy notowania Prairie świecą się na zielono. We wtorek, po pierwszych informacjach na temat wstępnego zainteresowania JSW lubelskim projektem, kurs australijskiej spółki wzrósł o 9 proc., do 2,20 zł. Zarząd JSW zastrzega jednak, że nie zna szczegółów dotyczących lubelskiego projektu, jest natomiast otwarty na rozmowy w tej sprawie z australijskim inwestorem. Wcześniej bowiem Prairie poinformował, że w planowanej kopalni Jan Karski zamierza wydobywać przede wszystkim węgiel koksowy typu 34.