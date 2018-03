Kurs Prairie wystrzelił w górę

O godz. 13.13 akcje Prairie kosztowały 2,16 zł, co oznacza wzrost o 7 proc. w porównaniu do kursu z zamknięcia poniedziałkowej sesji. W poniedziałek prezes JSW w wywiadzie dla Parkiet TV zapowiedział, że w ciągu najbliższych 10 dni dojdzie do spotkania z przedstawicielami australijskiej spółki w sprawie współpracy. Będzie to już drugie spotkanie tych spółek. Pierwsze dotyczyło potencjalnej współpracy przy wznowieniu wydobycia w zamkniętej kopalni Dębieńsko na Śląsku. JSW nie wyklucza jednak rozmów także o drugim projekcie Prairie, czyli budowie kopalni węgla na Lubelszczyźnie. - To może będzie też temat naszego kolejnego spotkania. Musimy jednak więcej dowiedzieć się o tym złożu – przyznał Daniel Ozon, prezes JSW.