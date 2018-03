FKD: Skokowa poprawa wyników

EBITDA wzrosła rok do roku o 32 proc. osiągając poziom 6,1 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 18,9 mln zł i były o 249 proc. wyższe niż rok wcześniej. - Wyniki finansowe za 2017 rok są odzwierciedleniem ogromnego rozwoju działalności spółki w tym okresie. Doszło wówczas do kontynuowania procesu konsolidacji i synergii z przejętymi rok wcześniej spółkami z grupy DOME International, czego bezpośrednim efektem było osiągnięcie pozycji lidera polskiego rynku projektowania i budowy magazynów soli. Jednocześnie braliśmy udział w wielu przetargach, co skutkowało tym, że zostaliśmy wybrani do realizacji kontraktów o łącznej wartości prawie 33 mln zł. Będą one miało pozytywny wpływ również na 2018 rok, bowiem znacząca część z nich jest wciąż realizowana. – skomentował Waldemar Zieliński, prezes firmy.