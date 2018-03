Aplisens: W planach akwizycje i nowe laboratorium

Tymczasem na kluczowych dla spółki rynkach sprzedaż się kurczy. W 2017 r. przychody grupy w Polsce spadły o 3 proc., do 32,5 mln zł, natomiast w krajach wschodnich – na czele z Rosją – obroty stopniały o 5 proc., sięgając 36,7 mln zł. Spółka tłumaczy spadki na rodzimym rynku przerwą w dopływie funduszy unijnych do strategicznych branż. – W 2018 r. liczymy na powolny powrót koniunktury i poprawę w obszarze inwestycji, co powinno przełożyć się na powrót wzrostu przychodów grupy na tym rynku. Obserwujemy wzrost inwestycji związanych m.in. z górnictwem i ekologią, czego efektem jest większa liczba zamówień w drugiej połowie 2017 r. – przekonuje Adam Żurawski, prezes Aplisensu.