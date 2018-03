Jak hałas w biurach wpływa na pracowników?

Hałas a zdrowie

Choć praca w popularnych biurach typu open space ma swoje zalety (m.in. usprawnienie komunikacji, szybszą integrację pracowników oraz ułatwiony dostęp do przełożonych), trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że niesie ona ze sobą również sporo niedogodności. Niektóre z nich, takie jak wielogodzinne przebywanie w pomieszczeniu stale wypełnionym stukaniem klawiszy czy głośnymi rozmowami, mogą odbić się na naszym zdrowiu. Doświadczenia wielu pracowników pokazują, że hałas może wywoływać różne dolegliwości i choroby.

Złe samopoczucie i stres. Skutki oddziaływania dokuczliwych dźwięków na psychikę człowieka to indywidualna kwestia. U niektórych pojawiają się przygnębienie i apatia, u innych rozdrażnienie, nadmierne pobudzenie, a nawet agresywne zachowania. Oba te stany narażają pracowników na przewlekły stres.

Trwałe problemy z koncentracją. Powrót do pracy przerwanej przez hałas zajmuje pracownikom za każdym razem ok. 10–15 minut. Im dłużej są oni wystawieni na uciążliwe dźwięki, tym trudniej im maksymalnie skoncentrować się na konkretnym zadaniu. Co więcej, u wielu osób pojawiają się problemy z pamięcią.

Choroby układu krążenia i otyłość. Przewlekły stres, wywołany hałasem, wiąże się z szeregiem innych dolegliwości. Hormony stresu, m.in. kortyzol, nie tylko przyspieszają gromadzenie się tłuszczu w okolicy pasa, ale zwiększają również ciśnienie krwi. W rezultacie nadciśnienie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia, w tym zawału mięśnia sercowego.

Plan działania

Jak można chronić się przed wymienionymi wyżej dolegliwościami i chorobami? Na szczęście od producentów wyposażenia biurowego płyną do pracodawców optymistyczne wieści – odpowiednia aranżacja biura może zdziałać cuda, a dzięki nowoczesnym projektom wydzielenie w open space przestrzeni do wykonywania obowiązków w ciszy stało się bardzo proste. Możliwość odcięcia się od bodźców akustycznych dają m.in. ścianki działowe, wykonane z różnorodnych materiałów i bardzo funkcjonalne – niektóre modele mogą pełnić jednocześnie funkcję ekranu wyciszającego i tablicy korkowej. Bywa jednak, że wyciszenie pomieszczenia, uzyskane dzięki tradycyjnym ściankom działowym, nie jest wystarczające, np. do sprawnego i komfortowego przeprowadzania ważnych rozmów telefonicznych.

Doskonale zdają sobie z tego sprawę np. projektanci z Available, autorzy The Box, przeszklonego pokoju funkcjonującego jak mebel biurowy: wystarczy postawić go w open space, bez remontowania całego biura i tworzenia oddzielnej sali konferencyjnej. Podobnym pomysłem są budki telefoniczne w nowej odsłonie, czyli niewielkie budki tworzące przestrzeń ciszy, idealną np. do wykonywania służbowych telefonów. Takie realizacje to przyszłość w aranżacji przestrzeni biurowej – umiejętnie łączą świetną izolacją akustyczną i doskonale wpisują się w open space, z którego trudno byłoby zrezygnować.

Nowoczesne projekty firm specjalizujących się w wyposażeniu biurowym mają szansę na stałe zadomowić się w polskich biurach. Eliminowanie hałasu bez wątpienia wyjdzie na zdrowie pracownikom i poskutkuje lepszym funkcjonowaniem zakładów. Jest zatem o co walczyć.