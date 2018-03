Gospodarka odpadami przyniesie większe zyski

Dodaje jednocześnie, że przeszkadzają stosunkowo łagodne obowiązki zapewnienia odzysku i recyklingu ciążące na producentach i dystrybutorach produktów masowych. W efekcie korzyści uzyskiwane z zagospodarowania odpadu często nie są wystarczające w stosunku do nakładów. Mimo to firma podejmuje istotne inwestycje. Zakończyła pierwszy etap programu obejmującego budowę linii do recyklingu odpadów elektronicznych w Bydgoszczy oraz kilku linii do recyklingu zużytych katalizatorów samochodowych. Obecnie prowadzone są analizy związane z wyborem technologii przerobu odpadu katalizatorów oraz odpadów elektronicznych. Na podstawie ich wyników firma podejmie decyzję dotyczącą kolejnej inwestycji. Elemental Holding przekonuje, że prowadzona przez grupę działalność jest rentowna i obejmuje rosnące rynki.